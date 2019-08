Madonna’s extravagante verjaardagsfeest

Met maar liefst 150 vrienden en bekenden begonnen ze het weekend om tien uur ’s avonds te feesten, om de hele nacht door te gaan. Onder de gasten waren veel dansers van haar komende tournee Madame X, die in september van start gaat en waarvoor de repetities volop in gang zijn.

Gekleed in een generaalsjas met een korte short eronder over een netpanty, was Madonna op en top de diva, middelpunt van het feest. Haar kinderen verrasten haar nog door Elton Johns Your Song voor haar te zingen, al liet dochter Lourdes daarvoor even verstek gaan. Zoon Rocco zou überhaupt niet op het feestje aanwezig zijn geweest.

Naast entertainment werd ook het eten goed verzorgd door Madonna’s goede vriend Francesco Panella, die een uitgebreid menu verzorgde met gerechten rechtstreeks van de kaart van zijn restaurants Panella’s Antica Pesa en Feroce.

Geen wonder dat Madonna ook maandag nog volop video’s en foto’s deelt.

David, Mercy, Estere en Stella zingen voor hun moeder Ⓒ Instagram