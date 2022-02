Waren Amy Winehouse en Adele vriendinnen? ’Ze keek haar met de nek aan’

Sterren

Actrice Milla Jovovich ’gebroken’ door situatie in geboorteland Oekraïne: ’Oorlog, altijd oorlog’

Actrice en model Milla Jovovich (46) is ontroostbaar door de oorlog die in haar geboorteland Oekraïne gaande is. Jovovich, die als kind ook in Rusland heeft gewoond en later emigreerde naar Amerika, heeft een „gebroken hart” door de gebeurtenissen.