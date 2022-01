Prins Andrew moet Zwitsers chalet verkopen om advocaten te kunnen betalen

Andrew wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd door Virginia Giuffre, de vrouw die claimt dat de prins haar driemaal misbruikte toen ze nog minderjarig was, en zich in de klauwen van Jeffrey Epstein bevond. De man ontkent de beschuldigingen, en probeert zo snel mogelijk een einde te maken aan de rechtszaak: hij beweert dat Giuffre afstand deed van haar recht om hem aan te klagen toen ze een dading sloot met Epstein in een andere rechtszaak. Een uitspraak daarover wordt vrijdag verwacht.

Als de rechtszaak doorgaat, riskeert Andrew bij een eventuele veroordeling een schadevergoeding te moeten betalen die volgens experts in de miljoenen kan lopen. Bovendien lopen de kosten voor advocaten en andere juridische experts intussen ook stevig op. In die mate dat de prins in geldnood zou zitten.

Andrew zou ook een deal met Giuffre kunnen overwegen, maar ook in dat geval zou hij de schadevergoeding zelf moeten ophoesten. „Er is geen sprake van dat de Queen hem daarbij zou helpen”, aldus een bron. „Andere royals als prins Charles en prins William waren woest toen men suggereerde dat de koningin zou betalen. Ze vinden allebei dat Andrew zijn eigen zaken maar moet regelen.”

De prins zou daarom overwegen om zijn Zwitserse chalet in skioord Verbier, dat hij al in 2020 te kooop zette voor een vraagprijs van 18,3 miljoen pond, omgerekend 21 miljoen euro, nu ’zo snel mogelijk’ te verkopen. Deze week nog werden zijn ex-vrouw Sarah Ferguson en dochters Beatrice en Eugenie bij het chalet gespot voor een skivakantie.