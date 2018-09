Bruiloft Candy Dulfer van de baan?

"Ik vind het wel genoeg dat Bela me heeft gevraagd", geeft de saxofoniste toe in Grazia. "We zijn allebei zo blij en vereerd dat we met elkaar willen trouwen, dat de rest er niet erg veel toe doet. Het is ook nooit een meisjesdroom geweest om te gaan trouwen."

De twee zijn dolgelukkig met elkaar, maar vinden het lastig om de grote dag te plannen. "Het is een heel gedoe om iedereen in de zomer te laten overliegen, zeker mijn bandleden." In Nederland trouwen vindt de blondine geen optie. "Wanneer is het hier nou mooi weer? Bovendien vind ik het hier allemaal een beetje te stijf en opgelegd. Ik zie mezelf liever in een fladderjurkje in een weiland aan het meer."

Eerder liet Candy weten dat ze graag in Boedapest in het huwelijksbootje wil stappen. Ook zou het stel graag een kindje willen.