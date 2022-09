The Streamers drie keer in GelreDome

„We zijn enorm dankbaar dat we vandaag ook een derde concert in de GelreDome mogen aankondigen”, zegt Streamers-oprichter Guus Meeuwis, die zondag voor de derde dag met de superformatie in het Olympisch Stadion optreedt. „Het weerzien met de mensen, in het stadion maar ook gisteravond thuis via de livestream, is fantastisch. Vanmiddag is de laatste show, daar gaan we extra hard van genieten, maar de data van volgend jaar staan bij de bandleden dik gedrukt in de agenda, dat mag je van ons aannemen. We kijken er nu al enorm naar uit.”

De extra show volgend jaar vindt aan het einde van de middag plaats, om zo ook gezinnen tegemoet te komen. Kaarten zijn nu al te koop via de website van de formatie, die naast Meeuwis bestaat uit onder meer Kraantje Pappie, Snelle en Suzan & Freek.

De groep werd in coronatijd opgericht omdat het toen niet mogelijk was voor publiek op te treden. The Streamers traden toen voor miljoenen kijkers digitaal op vanuit Carré, Paleis Noordeinde, de Kuip en de Efteling.

De groep maakte vrijdag zijn fysieke debuut in een vol Olympisch Stadion in Amsterdam. Bezoekers lieten na afloop van het concert weten in de verdrukking te hebben gezeten, waarna de organisatie besloot om voor het optreden zaterdag de nooduitgangen open te zetten, extra toiletblokken te plaatsen en verscherpt toezicht te houden in de tunnel waar bezoekers in de verdrukking kwamen. De getroffen maatregelen hebben geholpen, laat producent Machiel Hofman zondag desgevraagd aan het ANP weten.