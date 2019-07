A$AP Rocky langer vastgehouden in Zweedse cel

De politie onderzoekt een mogelijke mishandeling waarbij Rocky betrokken zou zijn. In een filmpje dat opdook is te zien hoe hij, zijn bodyguard en een aantal andere teamleden een man in elkaar slaan. Ze lijken dat te doen, omdat een groep mannen opeens de bodyguard aanvallen en A$AP Rocky en zijn team blijven volgen. De rapper probeert meerdere keren de mannen tot rust te manen, maar die blijven hen lastig vallen.

De advocaat van de rapper noemt het spijtig dat de openbare aanklager hem langer vast wil houden. „Dit veroorzaakt gigantische problemen voor de muzikant die op dit moment bezig is met een intensieve tour met een reeks concerten.” Of A$AP Rocky het nog haalt om op 14 juli op het Belgische festival Dour op te treden, is dus nog onzeker.

De openbaar aanklager heeft de bodyguard al vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs zou zijn. Toch blijft A$AP in de cel zitten, wat serieuze gevolgen kan hebben voor hem. Hij riskeert 6 jaar celstraf.