Betty White (90) aan het twitteren geslagen

Dat meldt The Hollywood Reporter. De hoogbejaarde Betty heeft sinds deze week een eigen twitteraccount om contact te krijgen, en te onderhouden met andere beroemdheden.

De actrice, die inmiddels bijna 180 duizend volgers heeft, stuurde dinsdag haar eerste tweet de wereld in. “Hallo Twitter. Mensen hadden dit nooit verwacht. Oh nee, dat was ik !”

American Idol-presentator Ryan Seacrest was een van de eerste beroemdheden met wie Betty contact zocht. Haar nieuwe programma Off Their Rockers, de Amerikaanse Benidorm Bastards, staat recht tegenover de talentenjacht geprogrammeerd. “Ik heb altijd al gedroomd over een nacht met jou Ryan”, grapte ze.