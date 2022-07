Zendaya nog steeds niet gewend aan toegenomen bekendheid

Film

Jandino Asporaat maalt niet om ongunstige timing nieuwe Bon Bini-film

Fans hebben er even op moeten wachten, maar donderdag is het nieuwste deel in de komische filmreeks Bon Bini Holland in de bioscoop te zien. En daar wordt reikhalzend naar uitgekeken, zegt bedenker, producent én hoofdrolspeler Jandino Asporaat in een gesprek met het ANP.