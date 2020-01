Catherine woont babycursus bij

Het bezoek vormde de start van Catherines nieuwe initiatief dat ze eerder op de dag lanceerde: Five Big Questions. Via een enquête hoopt de hertogin van Cambridge zoveel mogelijk ideeën te verzamelen over het opvoeden van kinderen en daarmee een basis te kunnen leggen voor de volgende generatie. Om dit project kracht bij te zetten bezoekt ze in 24 uur vijf steden, om met betrokken ouders in gesprek te gaan en hun mening en ervaring te horen.

Zo ook in Cardiff, waar ze de vrouwen die de cursus volgden vertelde over het project. Daarbij haalde de royal ook wat herinneringen op aan de tijd dat zij zelf net moeder was geworden. In die tijd voelde ze zich geregeld ’geïsoleerd’ bekende Catherine. „William werkte als helikopterpiloot”, begon ze over het eerst jaar nadat George geboren is, in 2013. „We kwamen naar Wales. Ik had een baby en zat in Anglesey. Het was zo geïsoleerd, zo afgezonderd. Ik had geen familie in de buurt en hij deed nachtdiensten”, herinnert ze zich nog goed. „Had ik maar zo’n centrum als dit.”