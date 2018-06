Bananasplit-grap Ron Brandsteder valt verkeerd

"Het was een leuke grap, maar de uitwerking viel niet op zijn plaats", onthulde Frans woensdagochtend in Koffietijd. Hij wil niet vertellen wat er precies is voorgevallen.

"Als we een grap draaien moet het zo zijn dat we het gevoel hebben dat diegene het leuk vindt en verrast is", legde Frans uit aan presentatrices Loretta Schrijver en Pernille la Lau. "Dat niveau van de grap had ik niet bereikt bij Ron. Hij beleefde de grap anders dan wij in gedachten hadden."

De presentator benadrukt dat hij er zelf voor heeft gekozen om het item te schrappen. "Ron heeft nooit gezegd dat we het niet mogen uitzenden."