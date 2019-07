Koning Marokko reageert eindelijk op geruchten ’vermiste’ prinses

Begin april werd Lalla Salma weer voor het eerst sinds eind 2017 in het openbaar gezien, maar lange tijd leek zij van de aardbodem verdwenen. Haar afwezigheid viel destijds pas echt op toen de koning een hartoperatie onderging in Parijs en zij ontbrak op de familiefoto’s die bij zijn ziekbed werden gemaakt en door het hof werden verspreid. Al snel werd er gesproken van een eventuele scheiding tussen Lalla Salma en Mohammed.

Het Marokkaanse hof heeft nooit een verklaring uitgegeven over de afwezigheid van Lalla Salma óf een scheiding. Ook niet toen ze er niet bij was toen het Spaanse koningspaar en later de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan op bezoek kwamen.

De koning laat nu eindelijk van zich horen middels zijn advocaat Eric Dupond-Moretti. „De artikelen die suggereren dat het gezin uit elkaar is, zijn niet meer te dragen”, zegt de advocaat in de Franse Gala. „De geruchten zijn afkomstig van buitenlandse sites die valse informatie verspreiden met kwaadwillige doeleinden. Maar weet dat deze daden een strafbare vorm van laster zijn.”

De advocaat vraagt om respect voor het koninklijke gezin en wil voor eens en voor altijd de waarheid vertellen. Ook is hij woest dat de situatie van Lalla Salma wordt vergeleken met die van de gevluchte prinses Haya Bint al-Hussein, vrouw van sjeik Mohammed Al Maktoum van Dubai. „Die vergelijkingen zijn op niets gebaseerd, behalve dan dat het om twee prinsessen gaat”, zo verklaart hij.

De advocaat laat bovendien weten dat de koning en Lalla Salma ’alle geruchten over hun kinderen veroordelen en ontkennen’. Het verhaal dat Lalla Salma in Griekenland een nieuw leven opbouwt zou dan ook niet waar zijn. Ook ontkent hij dat koningin Mohammed de prinses zou hebben verboden haar kinderen te zien. „Mohammed VI en Lalla Salma vinden deze roddels ondraaglijk en ontkennen deze. Ze voelen zich van hun eer beroofd door deze extreem ernstige beweringen.”

Waar Lalla Salma al die tijd is geweest en waar ze nu verblijft, is nog altijd onduidelijk.

Bekijk ook: Marokko zwijgt over lot prinses Lalla Salma