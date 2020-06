Gravin Eloise overweldigd door aandacht

Sinds haar eerste televisie-interview bij de NOS heeft de royal weer duizenden volgers mogen verwelkomen. Inmiddels heeft ze er 87.000. Eloise had begin mei nog maar 6000 volgers, maar door alle media-aandacht is dat aantal flink gegroeid. Ter vergelijking: het Instagramaccount van het Koninklijk Huis heeft 679.000 volgers.

„Er zijn nu zoveel mensen. Eerst overweldigde het me, maar nu geniet ik er enorm van. Dank jullie wel voor de lieve woorden en berichten. Ik verdien ze niet. Ik houd van jullie en heb een geweldige dag!”, schrijft Eloise op het sociale medium bij een selfie in Brussel, waar ze lange tijd heeft gewoond.

Nepaccount

De populariteit heeft ook een keerzijde: vrijdag was er een tijdje een nepaccount in de lucht, waarbij Eloises foto’s werden gebruikt. Nadat de gravin zelf haar volgers opriep hier melding van te maken, is inmiddels het account niet meer openbaar en zijn alle gejatte kiekjes van haar verwijderd.