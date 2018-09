Tygo showt vaak geslachtsdeel

De acteur gebruikt zijn jongeheer om het ijs te breken, vertelde hij donderdagavond in het TV Lab-programma Mention.

"Als acteur ben je altijd naakt, ook als je wel kleren aan hebt", legt de 38-jarige Gernandt uit. "Vaak laat ik al vrij snel, soms al bij de eerste lezing, mijn broek zakken. En dan zeg ik: dit is 'm, nu hebben we dat gehad."

In het programma onthulde Gernandt ook nog dat hij het bed deelde met meer dan tweehonderd vrouwen. "Ik kan het niet meer op twee handen tellen. Dat ik dit ook gewoon live op tv zeg."

De acteur heeft naar eigen zeggen onder invloed van drugs meerdere malen orgies gehad. "Soms waren het er twee, drie per nacht. De house kwam op, ghb was nieuw, de pillen kwamen binnen. Ik wist niet wat me overkwam. Het waren echt orgies."