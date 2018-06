LeAnn Rimes dumpt peperdure villa

De Amerikaanse zangeres vroeg maar liefst 7,45 miljoen dollar voor de prachtige villa, maar kreeg er ‘slechts’ 4,1 miljoen dollar voor, meldt Radaronline.

De Can't Fight the Moonlight-zangeres zette het huis te koop nadat haar huwelijke met Dean Sheremet op de klippen liep. Het is niet duidelijk wat de zangeres voor het stulpje heeft betaald.

LeAnn is sinds mei 2010 getrouwd met Eddie Cibrian. Uit het eerdere huwelijk heeft Eddie twee zoontjes; Mason (7) en Jake (4).

