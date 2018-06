Snooki en baby verlaten ziekenhuis

De Jersey Shore-ster is op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl ze in een rolstoel en met haar baby in de armen het gebouw verlaat. Op de foto is te zien dat de kleine Lorenzo pikzwart haar heeft op zijn bolletje.

Kijk hiernaar de foto's.

Baby Lorenzo kwam zondag ter wereld in New York. Snooki, wiens echte naam Nicole Polizzi luidt, is in de wolken met haar kleine jongen. "De pijn is het waard geweest. Lorenzo is vandaag nog schattiger. Ik ben zo gelukkig", schreef Snooki in een tweet.