Tom Hanks: Articial Intelligence zou mijn carrière kunnen verlengen tot na mijn dood

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Tom Hanks heeft in een gesprek over AI (Artificial Intelligence) gezegd dat de techniek gebruikt zou kunnen worden om hem in films te laten verschijnen tot ver na zijn dood. Ook zegt de acteur in The Adam Buxton Podcast dat er veel bedrijven bezig zijn met de rechtenkwesties die hiermee gepaard gaan.