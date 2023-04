’President Biden slaat kroning Charles over’

Staatshoofden uit de hele wereld hebben een uitnodiging ontvangen om op zaterdag 6 mei in Londen getuige te zijn van het moment dat Charles officieel de troon bestijgt. Zo ook Biden, maar er is nog altijd geen officiële bevestiging vanuit het Witte Huis dat de president komt.

Bronnen melden zelfs al aan The Telegraph dat het tachtigjarige Amerikaanse staatshoofd ’niet wordt verwacht’ en dat hij zich laat vertegenwoordigen door een delegatie. Mogelijk is first lady Jill Biden wel van de partij.

Ondanks de warme banden tussen het Verenigd Koninkrijk en de VS is het niet voor het eerst dat een Amerikaanse president een kroning overslaat. In 1953 liet president Dwight D. Eisenhower zich ook al vervangen door een delegatie toen wijlen koningin Elizabeth werd gekroond.