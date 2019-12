Belvoir Castle uit The Crown te boeken op Airbnb

Als gast van de hertogin van Rutland en haar familie, ervaren bezoekers hoe het is om te leven als royalty in het weelderige, vorstelijke interieur van de driekamersuite.

Geïnteresseerden moeten snel zijn, want er zijn slechts drie nachten beschikbaar op Airbnb. Ⓒ Mikael Buck

De koninklijke ervaring begint ’s middags met een afternoon tea op het landgoed waar de traditie van deze lichte maaltijd tot stand kwam in de jaren 40 van de 19e eeuw. Na de afternoon tea wordt er in de State Dining Room een diner geserveerd en later op de avond kunnen gasten tijdens een receptie in The Library een drankje nuttigen, helemaal in The Crown-stijl.

Het verblijf van één nacht is inclusief diner, afternoon tea en drankjes in de avond. Ⓒ Mikael Buck

„De King’s Suite is een echt unieke ruimte met een fascinerende geschiedenis, heel bijzonder om deze voor het eerst met gasten van Airbnb te delen”, vertelt de hertogin van Rutland.

De King's Suite van Belvoir Castle is beschikbaar voor drie overnachtingen voor maximaal twee gasten per verblijf, op 31 december 2019, 11 januari en 25 januari voor 360 euro.

Bekijk ook: Claire Foy keert eenmalig terug in vierde seizoen The Crown