Awkwafina: ’Ondanks beroemd zijn toch depressief’

De actrice staat op de cover van de Februari-editie van het tijdschrift. In het interview blikt ze terug op 2018, het jaar waarin ze opeenvolgende successen boekte met films als Dude, Crazy Rich Asians en Ocean’s 8. „Iederen zei tegen me: geniet er gewoon van”, zegt Awkwafina.

Maar dat vond ze heel lastig. „Ik vroeg me af waarom ik me zo down voelde, als alles heel goed ging in mijn leven. Maar ik had helemaal geen gevoel van identiteit meer.” Ze duidt het gevoel als een depresie. „Dat kan verschillende vormen aannemen in je leven.” Van het succes van de blockbusterfilms kon ze daarom niet genieten. „Ik was bang dat dit was hoe succes moest voelen. Was dit het hoogtepunt waar ik al die jaren op had gewacht?”

Vorig jaar werd de actrice bekroond met een Golden Globe voor haar eerste hoofdrol in The Farewell.