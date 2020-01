RUTH JACOTT: ’Happy single richting 60!’

Ruth Jacott Ⓒ Hollandse Hoogte

We hebben hem nooit gezien en de vogel is ook alweer gevlogen. Was er vorig jaar nog even sprake van een nieuwe liefde in het leven van RUTH JACOTT, de zangeres die aan de vooravond staat van een nieuwe theatertour onthult vandaag dat die liefde van korte duur was, en dat er na HUMPHREY CAMPBELL geen vaste partner meer in haar leven is gekomen. „Het is stil op dat gebied, ik ben ook zonder man gelukkig!”