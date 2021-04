Militaire ceremonie bij uitvaart Bibian Mentel

Zij zullen de kist van Mentel bij aankomst in het crematorium in Laren in militaire ceremonie naar binnendragen. Dat meldt de Mentelity Foundation, die de uitvaart regelt.

Omdat vanwege de coranabeperkingen slechts vijftig mensen de crematie kunnen bijwonen, heeft de familie een afscheidsroute uitgezet waarlangs vrienden, kennissen en belangstellenden een erehaag kunnen vormen. Die route begint in Nieuw-Loosdrecht en voert via Hilversum naar het Crematorium Laren.

Mentel overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De sportvrouw werd op 27-jarige leeftijd al getroffen door botkanker. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. De ziekte keerde telkens terug, maar steeds wist Mentel zich op te richten. Ze veroverde in 2014 goud op de Paralympische Spelen van Sotsji en vier jaar later zelfs twee keer goud op de Paralympische Spelen van Pyeongchang.

Mentel kreeg begin maart te horen dat ze uitzaaiingen in haar hersenen had en genezing niet meer mogelijk was. Haar overlijden leidde tot een stroom aan reacties van sporters, politici en bekende Nederlanders, die allen haar positivisme, doorzettingsvermogen en veerkracht roemden en Mentel een bron van inspiratie noemden.