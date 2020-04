Muziekwereld rouwt om soullegende Bill Withers

„Rust in kracht Bill Withers”, schrijft Lenny Kravitz op Twitter. „Mijn ziel zat en zal altijd vol zitten met jouw muziek.” Chance the Rapper somt zijn favorieten uit het oeuvre van Withers op. „Grandma’s Hands, Ain’t No Sunshine, Lean on Me, Use Me Up, Just The Two Of Us en natuurlijk Lovely Day zijn een paar van de beste nummers aller tijden. Mijn hart doet pijn. Het herinnert me aan plaatjes draaien bij mijn oma thuis.”

Ook Beach Boy Brian Wilson prijst het talent van de zanger. „Bill schreef zo veel prachtige nummers.” Nile Rodgers is kort maar krachtig. „Klasse, klasse en meer klasse.”

Gerard Ekdom mocht Withers in 2011 interviewen. „Toen kwam hij maar liefst een uur lang langs om te praten over zijn leven en werd er een eerbetoon voor hem georganiseerd. Toevallig zat ik daar deze week nog aan te denken. Wat een lieve man was het. En wat een legende! Dit is allesbehalve een Lovely Day.”

Bill Withers is maandag op 81-jarige leeftijd overleden. De zanger laat zijn vrouw Marcia en hun twee kinderen Todd en Kori achter. „We zijn kapot van het verlies van onze lieve en toegewijde echtgenoot en vader. Een man die op zichzelf was maar vanuit zijn hart poëzie en muziek schreef die de wereld verbindt”, schrijven ze in een verklaring.