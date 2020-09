Japanse prinses Yuriko behandeld voor hartfalen

Bij hartfalen functioneert het hart minder goed en wordt het bloed minder goed weggepompt en dat kan onder meer vermoeidheid en kortademigheid tot gevolg hebben. Yuriko had vorige week geklaagd over voortdurend hoesten en ze vertoonde tekenen van uitputting. Volgens het paleis verkeert de hoogbejaarde prinses in een stabiele toestand en kan ze praten en eten. Ze zal de komende twee tot drie weken in het ziekenhuis verder worden behandeld.

Prinses Yuriko, die sinds 1999 een pacemaker heeft, is het oudste lid van de keizerlijke familie. In 1941 trouwde ze met prins Takahito, ook wel Mikasa genoemd, de jongste broer van de toenmalige keizer Hirohito. Haar man overleed in 2016 in het Sint Lucas-ziekenhuis, twee maanden voor zijn 101e verjaardag en kort na het vieren van de 75e huwelijksdag.

Het paar kreeg vijf kinderen, van wie de drie zoons inmiddels allen zijn overleden. De twee dochters verloren door hun huwelijk het lidmaatschap van het keizershuis. Vijf kleindochters werden binnen de keizerlijke familie geboren, maar twee van hen - Noriko en Ayako - zijn die status inmiddels door te trouwen kwijtgeraakt. Dat betekent dat alleen de ongehuwde prinsessen Akiko (38), Yoko (36) en Tsuguko (34) nog tot het keizershuis behoren.