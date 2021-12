Wolverine-acteur Hugh Jackman positief getest op corona

„Ik wilde dat jullie het van mijzelf zouden horen: ik ben positief getest op corona”, zegt de Wolverine-acteur in een video. Jackman zegt milde symptomen te hebben die lijken op verkoudheid. „Ik heb een beetje een schrale keel en een loopneus, maar ik voel me verder prima.”

De acteur zegt er alles aan te gaan doen om zo snel mogelijk weer beter te worden. Wanneer hij zich weer goed voelt, zal hij ook weer op gaan treden. Momenteel is Jackman te zien in het toneelstuk The Music Man op Broadway in New York. Tot het zover is, heeft hij nog een boodschap aan zijn volgers. „Blijf alsjeblieft veilig, gezond en wees lief voor elkaar.”