Gordon haalt uit naar volger op Instagram: ’Stom wijf’

Praat Mee

Vind jij het terecht dat RTL de uitzendingen van The Voice meteen stopzet?

Na alle aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag die Marco Borsato de afgelopen tijd over zich heen heeft gekregen, zijn er opnieuw schokkende onthullingen gedaan over de crew van The Voice of Holland. RTL heeft besloten voorlopig te stoppen met het uitzenden van het bekende programma, ...