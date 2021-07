Moeder Amy Winehouse in nieuwe docu: ’Jullie kennen de echte Amy niet’

„Het was niet Mitchells fout. Je kon Amy gewoon niet vertellen wat ze moest doen. Niemand kon dat.” Janis begrijpt wel waarom men al gauw met de vinger naar hem wees. „Hij was een gemakkelijk doelwit. En natuurlijk hebben we allemaal wel eens fouten gemaakt. Maar we hebben ons ook allemaal zo ingespannen om Amy te helpen.”

In 2015 stelde Mitchell, die met Amy’s manager Raye Cosbert werkte, in The Times dat hij in een eerdere documentaire Back to Black niet representatief werd afgeschilderd. Amy Winehouse overleed in 2011 op 27-jarige leeftijd naar later zou blijken aan een alcoholvergiftiging. Haar moeder zal in een nieuwe documentaire op BBC2 Amy Winehouse: 10 Years On haar kant van het verhaal vertellen.

Ze vertelt in het radio-interview: „Ik heb niet het gevoel dat de wereld de echte Amy gekend heeft, het meisje dat ik heb opgevoed. Ik kijk uit naar de kans op meer begrip voor haar afkomst te kweken en een beter inzicht in de echte Amy.” Een vooruitblik op de docu leert dat ze ook daarin zal zeggen: „Jullie denken mijn dochter te kennen. De drugs, de drank, de verslaving, de destructieve relaties. Maar er was zoveel meer.”