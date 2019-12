Royalistiq speelt Fortnite met BN’ers voor het Rode Kruis

Royalistiq, die eigenlijk Roy Beszelsen heet, organiseerde vorig jaar ook al een Fortnite-evenement. „Vorig jaar speelde ik alleen op het podium en dat was al onwijs tof. Dit jaar wilde ik er meer mensen bij betrekken. Bij grote acties zie je bijvoorbeeld dat BN’ers meedoen aan een belpanel, maar weinig mensen van onze leeftijd bellen nog. Dus vroegen we BN’ers en influencers of ze een middagje met ons wilden komen gamen voor het goede doel”, lichtte hij toe.

De YouTuber is blij met alle mensen die me spelen. „Het is onwijs gaaf om te zien dat al deze mensen zich samen met mij willen inzetten om het werk van het Rode Kruis onder de aandacht te brengen. Het Rode Kruis helpt mensen over de hele wereld. Ik wil mijn volgers laten zien dat iedereen iets kan doen voor een ander, hoe klein ook. Ieder gebaar telt.”

Roy deelt sinds 2015 dagelijks video’s op YouTube waarin hij zijn gamekunsten toont. Hij heeft inmiddels meer dan 750.000 abonnees en maandelijks ruim 280 miljoen weergaven.