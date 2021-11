Jason Reitman treedt in voetsporen van vader met ’Ghostbusters: Afterlife’

Sterren

’Sexiest Man Alive’ Paul Rudd: mijn vrouw vindt Keanu Reeves sexyer

Paul Rudd was stomverbaasd toen People magazine hem afgelopen week uitriep tot Sexiest Man Alive. De 52-jarige acteur, die momenteel te zien is in de film Ghostbusters: Afterlife, vernam via een email dat de titel hem dit jaar zou toekomen. Dit meldt Extra.