Johnny Depp maakt comeback op filmfestival Cannes

Jeanne du Barry, geregisseerd door Maïwenn, gaat over het leven van een gelijknamige maîtresse van koning Lodewijk XV van Frankrijk. Depp is te zien als koning Lodewijk XV in de film. Het is de eerste keer dat de acteur een hele film lang Frans spreekt, meldt Deadline.

Jeanne du Barry is opgenomen „rondom de periode” dat Depp de zaak tegen Amber Heard won, stelt Deadline, dus afgelopen zomer. De acteur had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld.

Depp verloor in 2020 een zaak die hij had aangespannen tegen de Britse tabloid The Sun, omdat die hem in 2018 een vrouwenmishandelaar had genoemd. Daarna moest hij zijn rol in de filmreeks Fantastic Beasts opgeven. Sindsdien is hij nog niet voor een grote Amerikaanse speelfilm gecast, aldus Deadline.