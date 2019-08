Acteercomeback Yolanthe trekt half miljoen kijkers

Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De eerste aflevering van DNA, waarin de actrice te zien is als rechercheur Lara, staat daarmee op de 22e plek in de top 25 van best bekeken programma’s van donderdag.

Het maandag gestarte nieuwe seizoen van Man bijt hond op SBS6 staat daar net boven. Waar de serie tijdens de eerste aflevering nog over de 600.000 kijkers scoorde, stemden er donderdag nog 493.000 mensen op af. De populariteit van het eveneens maandag gestarte Lingo is donderdag ook weer gedaald. Waar er maandag nog 802.000 mensen aan de buis gekluisterd zaten, daalde dat aantal de afgelopen dagen gestaag. Het spelprogramma, dat ook door SBS6 nieuw leven werd ingeblazen, zakte donderdag naar 570.000 kijkers.

Cliffhanger

Deze week startte ook het dertigste seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden. De eerste aflevering na de zomercliffhanger wist maandag 665.000 mensen te boeien, aanzienlijk minder dan in de voorgaande jaren. De dagen erna bleef het aantal stabiel en ook donderdag bleven 667.000 mensen thuis voor de RTL 4-soap.

De meeste kijkers zapten naar de Slimste Mens. Bijna 1,4 miljoen mensen zagen hoe schrijfster Niña Weijers, oud-schaatser en presentator Rob Hadders en cabaretier Kees van Amstel zich plaatsten voor de finale op vrijdag. Het NOS Journaal van 20.00 uur scoorde met een kijkersaantal van ruim 1,3 miljoen net iets minder. Het derde best bekeken programma van de dag was Jinek, daar stemden 992.000 mensen op af.