Imanuelle Grives in Belgische tv-show over gevangenisleven

In Recht Naar De Gevangenis worden zes Vlaamse ’machthebbers’, onder wie minister van Justitie Vincent van Quickenborne, gevolgd tijdens hun opsluiting in de gevangenis. Zij zullen naar de nieuwe gevangenis in Haren worden gebracht. Grives gaat in gesprek met de zes ’machthebbers’.

Grives werd in juli 2019 tijdens het festival Tomorrowland in België vanwege drugsbezit. In november 2019 veroordeelde de Belgische justitie haar tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan één voorwaardelijk. Ook kreeg Grives een geldboete van 8000 euro.