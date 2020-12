Koning Filip: ik had een heel moeilijke jeugd

Filips ouders, de toenmalige kroonprins Albert en zijn vrouw Paola, hadden volgens historici een moeizaam huwelijk en regen de ene affaire aan de andere. Ze bekommerden zich weinig om de kinderen, die veel tijd doorbrachten bij gouvernantes of door familie en gastgezinnen werden opgevangen. Vandaag de dag zou jeugdzorg ingrijpen, oordeelde een psychiater onlangs in een documentairereeks over Filips kindertijd.

De 60-jarige koning ontmoette vorige maand voor het eerst zijn halfzus Delphine, de dochter van Albert en diens jarenlange minnares. Op het paleis hadden de twee een ’warm’ gesprek. Albert zweeg Delphine jarenlang dood en weigerde zijn vaderschap te erkennen tot de rechter hem geen keus meer liet. Kort na Delphines bezoek aan Filip ontving Albert haar eveneens.

Filip doet zijn ontboezeming over zijn moeilijke jeugd in een uitzending over een hulpactie voor jongeren, over de reddende kracht van muziek, waarover de Belgische krant De Morgen schrijft. Filip zelf kon zich daar indertijd nog niet op verlaten, zegt hij. „Toen was ik niet zo met muziek bezig, nu heeft muziek een grotere plaats in mijn leven. Je voelt je vrijer als je zelf kan spelen.”