Patty Brard sleept zus voor de rechter

In Patty & Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd vertelde Brard openhartig over de ruzie. „Het is niet alleen zo dat ik mijn dochter al een tijd niet meer zie, maar door een heel compliceerde situatie heb ik ook mijn moeder al een hele tijd niet meer gezien.” Brard gaat dan ook kapot van verdriet.

De ruzie zou inmiddels zo hoog zijn opgelopen dat Brard een advocaat in de arm heeft genomen. „Patty Brard heeft mij destijds benaderd, omdat haar zus meldde dat haar moeder Patty en haar broer niet meer wilde zien”, vertelt Ficq weten aan RTL Boulevard. „Ik heb daarna geprobeerd om via de zorginstelling waar de moeder van Patty verblijft het een en ander duidelijk te krijgen. Toen waren er redenen om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie vanwege dwang. Onderliggend kan gesteld worden dat er sprake is van oudermishandeling in de zin van het weghouden van een ouder bij haar kinderen.”

Ook zegt Patty er door haar zus van te zijn beschuldigd dat ze haar vader zou hebben bestolen.

Patty’s zus heeft inmiddels ook een advocaat ingeschakeld. Strafrechtadvocaat Marielle van Essen vertelt aan de desk van het programma dat de situatie die door Patty geschetst is niet helemaal zou kloppen. „Oudermishandeling? Het spijt me wel, maar dat gaat echt veel te ver. Ik vind eigenlijk dat dit soort gevoelige kwesties dienen te worden uitgevochten bij de rechter en niet zo via de media”, reageert ze.

„Er worden allerlei stellingen gedaan, maar de familie kan nu niet reageren. Over de rechter gesproken, er is een paar jaar geleden al door Patty een procedure aanhangig gemaakt bij de rechter, toen heeft de advocaat van de familie daar al uitgebreid via allerlei bewijsstukken op gereageerd en vervolgens heeft ze zelf de procedure ingetrokken. Dus dan ga ja jaren later weer die oude koeien uit de sloot halen en een procedure entameren en dat dan breedsprakig verkondigen in de media. Ik vind dat toch niet helemaal kies, want de situatie ligt toch wel wat anders.”