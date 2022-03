Meilandjes verrast door politieke ambities Erica

„Ik dacht wat haal je je op de hals”, zegt Martien Meiland tegen het ANP. „Maar ja, als Erica iets wil, dan gaat ze toch wel haar eigen weg.”

Het bleef tijdens de campagne een beetje bij flyeren en wat interviews geven, maar mocht ze gekozen worden dan wordt het natuurlijk wat serieuzer. De realityster staat er dan niet onwelwillend tegenover, zegt ze. „Als ik genoeg stemmen krijg, vind ik het raar om niet in de raad te gaan zitten”, stelt Erica.

Onervaren

De realityster is naar eigen zeggen „heel onervaren” en heeft weinig kennis van hoe het in het gemeentehuis gaat, maar is wel geïnteresseerd. „Ik ben enthousiast om het te doen als ik genoeg stemmen krijg. Als je echt dingen wilt verbeteren, dan zie ik het wel zitten. Ik ben heel erg voor transparantie in de politiek. Transparant zijn is iets dat wij met onze programma’s wel gewend zijn en dat spreekt mij ook heel erg aan, dus dat is wel iets wat ik in zou kunnen brengen. Ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen, de tijd zal het leren. Als het zo ver is, moet ik maar kijken hoe ik het vind.”

De recente ervaring die Erica opdeed tijdens de opnames van Chateau Bijstand, waarbij de Meilandjes een maand lang in een bijstandswoning moesten rondkomen, kan misschien nog van pas komen, mocht ze verkozen worden. „Ik weet niet hoeveel bijstandsgezinnen er in Noordwijk zijn, maar er zijn wel dingen die we door mijn ervaring mee kunnen nemen. Het is wel veel meer gaan leven”, stelt ze. „De gemeente is er voor de bevolking en niet andersom”, vervolgt Erica. „Ik vind dat je elk geval wel apart, maar fair moet bekijken. Daar kunnen we nog wel een en ander verbeteren.”