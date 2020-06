Oda Spelbos speelt bij u thuis deze zomer

Oda Spelbos: „Er is niets zo erg als ongelukkig op toneel staan.” Ⓒ Foto Mette Stam

Ze mag dan in wezen vrij verlegen zijn, toch zoekt Oda Spelbos graag contact met haar publiek. En ze moet nu wel, want net als Marcel Hensema en Rosa da Silva speelt ze de komende tijd haar monoloog Aan de grond bij mensen in de woonkamer of de achtertuin.