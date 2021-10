Ed Sheeran woog bijna 100 kilo: ’Nu één glas wijn in plaats van twee flessen’

„Ik was gek op kipvleugeltjes, wijn en bier en deed niet aan sport”, vertelt de superster aan The Sun. „Na mijn laatste tour was ik echt veel te zwaar, maar door een pauze van werk te nemen werd het alleen maar erger. Toen kon ik de hele dag eten en drinken, soms wel twee flessen wijn op een dag. Ik wist dat dit patroon op de lange termijn ernstige gevolgen voor mijn gezondheid kon hebben, waarvan mijn dochter uiteindelijk de dupe zou worden.”

„Ik eet en drink alles nu in veel mindere mate.” Ⓒ Getty Images

De zanger, die vrijdag zijn nieuwe album uitbrengt, gooide het roer flink om. „Ik was erop gebrand om degene te zijn die mijn vrouw naar het ziekenhuis zou brengen voor de bevalling en daarvoor moest ik iets aan mijn lijf gaan doen. Ik woog zo’n 100 kilo en zit nu rond de 70, waardoor ik me veel beter voel. En ik drink nog steeds wel wijn, maar nu één glaasje in plaats van twee flessen. Het is niet zo dat ik voor altijd met alles ben gestopt, alleen eet en drink ik alles nu in veel mindere mate.”

Sheeran en zijn dochtertje verblijven momenteel in zelfisolatie nadat ze beide met het coronavirus besmet raakten. „Ik kan even geen mensen zien, dus ik zal zoveel mogelijk interviews en optredens vanuit huis doen. Het spijt me als ik mensen teleurstel”, liet hij via Instagram weten.