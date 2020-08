Brian McFadden en verloofde hadden een miskraam

Twee jaar lang probeerden de 40-jarige McFadden en zijn verloofde, de 38-jarige gymdocent Danielle Parkinson, op de natuurlijke manier een kind te krijgen. Ze besloten toen dit niet lukte de hulp van een arts in te schakelen. Parkinson bleek een zeer kleine hoeveelheid eitjes te hebben, vertelt McFadden openhartig.

Het stel verloor hun kindje na een zwangerschap van vijf weken. „Het was vreselijk. De gynaecoloog liet zien dat mijn baarmoeder leeg was. Ik was gebroken, in tranen. Brian was ook van slag, maar hij bleef sterk voor mij”, vertelt Parkinson.