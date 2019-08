Miley Cyrus ontkent te zijn vreemdgegaan

Miley Cyrus Ⓒ BSR Agency

Mensen die fluisteren dat Miley Cyrus haar kersverse ex Liam Hemsworth heeft bedrogen, hebben het volgens de zangeres mis. Cyrus laat donderdag in een reeks tweets weten dat ze volledig trouw was aan de acteur, met wie ze ruim een jaar getrouwd was en jaren een knipperlichtrelatie had.