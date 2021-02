Vrouwen beschuldigen Marilyn Manson van mishandeling en misbruik

„De naam van mijn misbruiker is Brian Warner, ook wel bekend als Marilyn Manson”, begint de 33-jarige Evan haar bericht. „Hij palmde me als tiener in en heeft me jarenlang gruwelijk mishandeld. Ik werd gehersenspoeld en gemanipuleerd. Ik ben klaar met leven in angst voor vergelding, laster of chantage.”

De actrice zegt haar ex te willen ontmaskeren ’voordat hij nog meer levens verwoest’. „Ik sta achter de vele slachtoffers die hopelijk niet langer zullen zwijgen.” Wood had zich al eerder uitgelaten over mishandeling maar vertelde maandag pas dat Manson daar achter zit.

De vier andere vrouwen die zich hebben uitgelaten, hebben volgens Vanity Fair allen een verklaring gegeven ’waarin ze aangrijpende ervaringen beschrijven met betrekking tot seksueel geweld, psychologisch misbruik en/of verschillende vormen van dwang, geweld en intimidatie’.