Victoria Beckham pronkt met verlovingsring van meer dan een ton

Zij en David hebben weken in isolatie gezeten in hun luxe miljoenenhuis in de Cotswolds, maar trokken er daarna op uit voor een heerlijke vakantie in Puglia in Zuid-Italië. Daar verbleven ze afgelopen week in een boerderij aan de kust. En waar dat al de nodige plaatjes opleverde, is het nu vooral de verlovingsring die de fans tegemoet schittert. Al moest het volgens Victoria vooral gaan om haar ’witte nagels voor de zomer’.

De ring bevat een gele diamant die is gezet in een platinaband en is geschat op een waarde van meer dan 130.000 euro. Victoria Beckham heeft de ring al twee jaar, dus dat betekent dat het elk moment tijd kan worden voor een nieuwe. Sinds hun verloving in 1998 kreeg ze immers om de twee, drie jaar wel een nieuwe ring en soms volgden deze elkaar zelfs jaarlijks op. Zo heeft ze al veertien van deze kleinoden, die in totaal bijna tien miljoen euro waard zijn.

En ook uit de rest van haar foto op Instagram blijkt wel: coronacrisis of niet, Victoria ziet er altijd uit om door een ringetje te halen.