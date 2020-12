Dolly Parton wil 75e verjaardag groots vieren met een wereldtour

Haar agent Neil Warnock van talentenbureau United Talent Agency vertelde in een gesprek met Music Week over de plannen. „Het Dolly Fest, dat nu nog in de wacht staat, gaat wereldwijd langs 15 stadions. Het gaat typisch Dolly worden.” De tourdata en locaties zijn nog niet bekend.

Parton heeft een druk jaar in het vooruitzicht. Zo hoopt de countrylegende volgend jaar ook een show op Broadway te lanceren en heeft ze plannen om een boek en een nieuw album te publiceren.