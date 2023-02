Marieke Elsinga heeft veel zin om werk bij Qmusic op te pakken

„Aankomende maandagochtend ben ik weer bij Q, om 07.00 uur ’s ochtends”, zegt de presentatrice. „Echt terug. Heb ik superveel zin in. Ik ben al vijf maanden weggeweest. Is ook lang, maar goed, zo gaat dat met zwangerschapsverlof en dingen voor RTL gedaan natuurlijk de afgelopen weken.”

Elsinga, die in november beviel van Jip, had haar televisiewerk begin deze maand alweer opgepakt. Dat is „ook megaleuk”, vervolgt ze. „Maar maandag dus weer naar Q, heel veel zin in. Ik heb ze echt gemist.”

Medepresentator Mattie Valk maakte deze week al in de uitzending bekend dat Elsinga volgende week officieel terugkeert. Elsinga insinueerde in een berichtje op Instagram zondag dat zij afgelopen maandag alweer zou terugkeren naar de studio. Dat ging om een eenmalig bezoekje met haar zoontje Jip. Volgende week zal zij de vaste presentatie weer op zich nemen.