Hanna Bervoets schrijft als jongste vrouw sinds Hella Haase Boekenweekgeschenk

De auteur, die al zeven romans op haar naam heeft staan, waaronder Welkom in het rijk der zieken, Fuzzie en Ivanov, werkt inmiddels al enkele maanden aan het verhaal. „Toen ik in december werd gevraagd, wist ik meteen dit ga ik doen. Ik ben de volgende dag begonnen. Zelden werkte ik met zoveel energie en concentratie aan een verhaal als nu.”

Veerkracht boekhandel vieren

Bervoets maakt zicht zorgen om de effecten van de coronacrisis op het boekenvak. Ze zegt uit te kijken naar een Boekenweek ’waarin we niet alleen de literatuur maar ook de veerkracht van de boekhandel vieren’. „Het zijn onzekere tijden. Om schrijver Valeria Luiselli te citeren: ’Boeken zijn niet in gevaar, die hebben plagen, dictators en natuurrampen overleefd. Maar de boekenbranche verkeert in zwaar weer.’ Gelukkig is de boekenwereld inventief.”

Volgens Bervoets, die in 2009 debuteerde met Of hoe waarom en twee jaar later de Opzij Literatuurprijs in de wacht sleepte met de opvolger Lieve Céline, is literatuur juist in moeilijke tijden als deze extra van belang. „Boeken bieden meer dan alleen troost. Ze kunnen inzichten genereren, gedachten scherpen, normen bevragen. Want elke roman is een geschiedenisboek, en elk geschiedenisboek is een roman.” Mede daarom ziet ze haar opdracht om het Boekenweekgeschenk te schrijven niet alleen als eervol, maar vooral als een belangrijke taak.

Nieuwe generatie

Eveline Aendekerk, de directeur van de CPNB, is naar eigen zeggen ongelooflijk blij dat Bervoets de opdracht heeft aangenomen. „Ik kan niet wachten totdat ik haar verhaal kan lezen. Hanna is met haar inspirerende oeuvre en scherpe observaties een belangrijke stem in de hedendaagse literatuur. En een van de meest toonaangevende vertegenwoordigers van een nieuwe generatie. Het is dan ook de hoogste tijd dat deze generatie een prominente rol krijgt in de Boekenweek.”

De 86ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 6 maart tot en met zondag 14 maart 2021.