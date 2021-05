’Mr Big’ keert definitief terug in reboot SATC

King is dolblij dat hij weer met de acteur kan werken. „Hoe zouden we ooit een nieuw hoofdstuk van het verhaal van Sex And The City kunnen vertellen zonder onze Mr. Big?”

Noth was in alle seizoenen van de oorspronkelijke serie (1998-2004) te zien als Mr. Big, de man met wie Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) een knipperlichtrelatie had. De acteur speelde het personage ook in de twee films die in 2008 en 2010 uitkwamen.

Nieuwe titel

De nieuwe serie heet And Just Like That... en richt zich op de levens van Carrie Bradshaw, Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). De dames zijn inmiddels vijftigplussers en hebben weer het nodige meegemaakt op liefdesgebied en in hun vriendschap.

Kim Cattrall, in de serie te zien als het vierde hoofdpersonage Samantha Jones, keert niet terug. De actrice had er geen zin in en vertelde in het verleden vaker dat het niet klikt tussen haar en Sarah Jessica Parker, iets dat laatstgenoemde altijd heeft ontkend.

De opnames van de serie moeten deze zomer beginnen in New York. Er worden tien afleveringen gemaakt van 30 minuten.