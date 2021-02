Hondjes Lady Gaga weer terug!

De vrouw zou de hondjes hebben gevonden en lijkt niets te maken hebben gehad met de gewelddadige kidnap van Koji en Gustav. Lady Gaga had eerder een half miljoen dollar uitgeloofd voor de veilige terugkeer van de beestjes. De hondjes zijn door de politie ongedeerd overhandigd aan medewerkers van Lady Gaga, die zelf momenteel in Italië verblijft. Het is niet bekend of de vindster van de hondjes dat bedrag nu opstrijkt.

Bij die ontvoering op woensdag werd de uitlater van de hondjes Ryan Fischer, in Hollywood neergeschoten door de daders, twee zwarte mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. Fischer wandelde op dat moment met drie honden, waarvan er twee door de schutters werden meegenomen. Een derde hond, Miss Asia, rende weg tijdens de ontvoering en is ook weer terecht. De daders zijn nog altijd voortvluchtig, met Fischer gaat het naar omstandigheden goed.