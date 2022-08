Zoon 50 Cent vraagt vader waar geld blijft na eerste filmrol

„Sire stuurde me een berichtje dat we moesten praten, dus ik belde hem of alles in orde was”, schrijft Curtis Jackson, zoals 50 Cent echt heet, op Twitter. „Hij zei dat alles oké was, maar dat hij gewoon wilde weten wanneer zijn geld kwam. Hij vroeg of we het geld kregen wanneer iemand een kaartje kocht. Ik zei ’nee’. Hij zei: ik bel je terug, pap. Alsof ik hem zojuist bullshit had verkocht.”

Sire speelt in de satirische horrorfilm Skill House. Eerder deelde zijn vader al beelden van de opnames. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.