Cruz Beckham tekent contract bij management Dua Lipa

Hiermee treedt Cruz in de voetsporen van zijn moeder Victoria, voormalig Spice Girl-lid. Tap Music heeft naast Dua Lipa ook sterren als Ellie Goulding, Dermot Kennedy, Lana Del Rey en Hailee Steinfeld onder zijn vleugels.

Een insider vertelt aan The Sun: „Het feit dat zo’n gerenommeerd en succesvol managementbedrijf Cruz heeft aangenomen, bewijst dat er vertrouwen is dat hij een ster kan worden. Iedereen is onder de druk van wat ze tot nu toe hebben gehoord en hij is hard aan het werk om zijn eigen nummers te ontwikkelen.”

De bron vervolgt: „De bekendheid van zijn ouders betekent dat er hoge verwachtingen zijn en hij veel te bewijzen heeft. Maar het belangrijkste is dat iedereen volhoudt dat zijn stem beter is dan die van zijn moeder.”

Justin Bieber

Afgelopen februari dook Cruz de studio in met Poo Bear, die hits als Yummy, What Do You Mean en Intentions voor Justin Bieber heeft geschreven. Dit was een dag na zijn zeventiende verjaardag.