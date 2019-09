Cary Elwes is hartgrondig tegen Princess Bride-remake

Sony-baas Tony Vinciquerra laat deze week in een interview in het blad Variety weten dat er „een paar heel beroemde mensen zijn die graag The Princess Bride opnieuw willen maken.” Meer details geeft hij niet over het plan.

The Princess Bride is een sprookjesfilm waarin een grootvader (Peter Falk) zijn zieke kleinzoon het verhaal vertelt van staljongen Westley (Elwes) die met een groep ongebruikelijke vrienden zijn grote liefde, prinses Buttercup (Robin Wright), moet bevrijden van haar kwade verloofde. De energieke en anarchistische film was een liefdesproject van scenarist William Goldman en regisseur Rob Reiner. Goldman baseerde zich op zijn eigen roman die hij in de jaren zeventig schreef voor zijn twee jonge dochters; de ene wilde een verhaal over een prinses, de ander een verhaal over een bruid.

De alternatieve sprookjesfilm kreeg positieve recensies, maar werd geen grote hit. Inmiddels staat The Princess Bride echter te boek als een belangrijke cultfilm. In 2016 zette het Amerikaanse Congres de film op de lijst van titels die voor het nageslacht bewaard moeten blijven vanwege hun grote historische en culturele waarde. En de titel staat met regelmaat hoog in de lijstjes met grappigste én meest romantische films aller tijden.