George Clooney steunt staking: een keerpunt in onze industrie

Clooney is een van de eerste bekende acteurs die reageert op de staking. De acteur liet vrijdag weten ook de al gaande staking van scriptschrijvers te steunen. „Acteurs en schrijvers zijn in groten getale de mogelijkheid om te voorzien in hun levensbehoefte kwijtgeraakt”, vindt hij.

Als de filmindustrie wil ’overleven’, moet er volgens Clooney iets veranderen. „Voor acteurs begint die reis nu.”

Vakbond SAG-AFRA maakte donderdag bekend dat acteurs in Hollywood hun werk neerleggen. Dat doen zij omdat onderhandelingen met grote studio’s over inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van AI in films waren stukgelopen. Scriptschrijvers staken al sinds begin mei, onder meer vanwege een conflict met studio’s en producenten over hun salaris.