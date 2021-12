Gedachten gaan uit naar Golden Earring in Top 2000

Premium Cultuur

Ontroering door nummer 3 in Top 2000: ’Geliefden Peter R. de Vries iets moois geven’

Wouter van der Goes had vrijdag de eer in zijn uitzending de top tien van de NPO Radio 2 Top 2000 bekend te kunnen maken. Het nummer A whiter shade of pale, het lievelingsnummer van Peter R. de Vries, is als een komeet gestegen naar nummer 3. Van der Goes vindt het heel mooi dat De Vries’ zoon Royce...